Младежи избягаха с автомобила си от полицейска проверка в Плевен, последва гонка, а цялата сага се оказва, че е за да скрият дизайнерски чай.

На 3 декември около 15 часа на улица „Димитър Бутански“ в Кнежа полицаи подали сигнал за спиране на лек автомобил "Рено“. Водачът не се подчинил и продължил движението си. Полицаите започнали да го следват, като забелязали, че през отворен прозорец на предна дясна врата изхвърлят от колата предмет, представляващ полиетиленов плик.

Автомобилът е спрял на подадените сигнали на улица "Върбица". Установена е самоличността на водача – 23-годишен и неговите спътници – 35-годишен и 28-годишен. Пред служителите на реда 28-годишният е заявил, че лично е изхвърлил полиетиленовия плик с размери 4,85 см. Х 5.5 см., съдържащ суха растителна маса - дизайнерски чай за негова лична употреба.

Назначени са експертизи на иззетото съдържание за определяне на вида на наркотичното вещество. 35-годишният и 28-годишният са задържани за срок до 24 часа и е уведомена Районната прокуратурата в Плевен.

Образувано е бързо производство. Работа продължава разследващ полицай при Районното управление в Кнежа.