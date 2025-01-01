Русия блокира достъпа до Snapchat, съобщиха руските държавни агенции, цитирайки руската регулаторна служба за комуникации Роскомнадзор.

Властите посочиха, че една от причините за забраната е, че Snapchat бил използван „за организиране и извършване на терористични актове в страната, както и за вербуване на извършители“.

Лондон въвежда санкции срещу руската военна разузнавателна служба

По-рано на 4 декември Русия блокира видеоразговорното приложение на Apple — FaceTime, като част от ускорената блокада на чуждестранни технологични платформи, които според властите се използват за криминална дейност.

Тази стъпка следва наложените ограничения срещу YouTube на Google, WhatsApp на Meta и услугата за съобщения Telegram.