Граждани се събраха в четвъртък вечерта пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Банкя.

"Имаме едно единствено послание - тръгнете си с мир. Не може да се живее така по този начин", заявиха участниците, които оставиха "подарък" пред дома на Борисов.

Протестиращите оставиха картина пред вратата като част от гражданска акция, която по думите им изобразява „партия Мафия“, една червена роза и бял плик докато скандираха "тръгнете си с мир". След това си тръгнаха.

Протестиращите заявиха, че картината цели да илюстрира ролята на Борисов и депутата Делян Пеевски в политическата сцена на България.

Участниците призоваха за „свобода за политическите затворници“. Събитието протече без инциденти.

По-късно пред дома на Борисов се събраха членове на партия ГЕРБ.

"До преди малко тук имаше провокация от една партия, която няма да назова, защото не знам дали е партия или пирамида. Заедно с младежите на ГЕРБ и с колегите искаме да кажем, че подобна провокация се случва за последно тук. Ние няма да позволим това да се случва пред дома на когото и да е било от нас, защото вярваме, че мястото на политиката е на политическия терен, тя не е пред домовете, в които живеят децата, жените и семействата ни. Надявам се останалите партии да разберат това", заяви Тома Биков.

Биков каза още, че нямат нищо против някой да протестира, да изразява гражданската си позиция, да водят дебат с тях и да бъдат на различна позиция от тях, но това трябва да се случва в рамките на нормалното, в рамките на закона, а не със средствата на провокацията, която цели единствено да тормози хора, които нямат нищо общо с политическия дебат каквито са семействата им.

"Оттук нататък ще реагираме по подобаващия начин", заключи Биков.

Представители на младежкото ГЕРБ заявиха, че твърдо застават зад лидера на партията Бойко Борисов. Те също призоваха политическият дебат да се води там където му е мястото, а не пред дома на хората.