Едно от най-романтичните места в столицата – спирка „Вишнева“ в Борисовата градина, грейна в празнични светлини за първи път! Екипът на ОП „Туризъм“ я украси с естествени материали – борови клонки, шишарки и топли лампички, които вечер превръщат мястото във вълшебно зимно кътче, съобщиха от Столична община.

Столична община

„Вишнева“ винаги е била обгърната в легенди. Една от тях е, че е изградена като ловна хижа за цар Борис III и подарена от съпругата му и че е използвана за тайни срещи. А най-вероятната версия ни връща в 30-те години на миналия век, когато по настояване на жителите на "Лозенец" трамвайната линия е удължена и спирката е построена.

Коледната приказка в София започна: Празничният дух изпълни сърцето на града (СНИМКИ)

Новото трасе е открито на 3 декември 1933 г. от кмета Харалампи Орошаков.

Днес, обградена от празнична магия, „Вишнева“ напомня, че София крие малки чудеса – стига да се вгледаме.

Столичната община

Столичната община