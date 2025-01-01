Декларация, с която се осъжда акта на насилие от омраза срещу Владимир Перев - виден журналист и защитник на правата на българите в Република Северна Македония, приеха единодушно на заседанието си депутатите от парламентарната комисия по външна политика, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

По предложение на председателя на комисията Йорданка Фандъкова, декларацията беше включена в дневния ред на заседанието. С документа се подчертава безпрекословната подкрепа за всички граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание, които справедливо отстояват своите права.

Мицкоски отрече да е имало нападение срещу Владимир Перев

Настоява се управляващите в съседната страна да преустановят всякакви действия и изявления, оправдаващи насилието и изразяват несъгласие с публичното отричане и омаловажаване на съществуването на сериозен проблем с правата и сигурността на българите там.

Като призовават Република Северна Македония да гарантира зачитането на правата и достойнството на всички свои граждани без дискриминация, депутатите изразяват очакване към властите да вземат необходимите мерки, за да предотвратят говора на омраза и насилието от омраза срещу българите. Те изказват безпокойство, че подобни действия и реторика целят да заглушат и дискредитират критичните гласове. С декларацията се подчертава, че Република Северна Македония все още не е изпълнила договорения си ангажимент с Европейския съюз по приемане на съответните конституционни промени.

Настоява управляващите в Република Северна Македония да преустановят всякакви действия и изявления, оправдаващи насилието, включително срещу журналиста Владимир Перев, както и да прекратят използването на унизителен език спрямо него, насочен срещу човешкото му достойнство, с цел подкопаване на общественото доверие спрямо неговия авторитет и дейност.

Очаква от властите в Република Северна Македония незабавно да вземат всички необходими мерки, за да предотвратят продължаващите говор на омраза и актове на насилие, предизвикани от омраза срещу българите.

В декларацията депутатите отбелязват още, че обявеният от управляващите в Република Северна Македония проект на План за действие за защита на правата на хората, принадлежащи към общности е начална стъпка, преди разработването му чрез приобщаващ процес. „Този План, чието изпълнение ще се проследява през целия присъединителен процес на Република Северна Македония към ЕС, следва да цели пълно и същинско равенство и да съдържа ясни, измерими и ефективни мерки по прилагането на защитата на правата на човека и на правата на лицата, принадлежащи към общности в Република Северна Македония“, допълват народните представители.