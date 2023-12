Сезонните вирусни инфекции сред децата плавно нарастват - какви са симптомите

издадоха предупреждение заизвестна като, която бързо се разпространява в Обединеното кралство., която претърпявав случаите, започва със симптоми,но може да прогресира до продължителни и интензивни пристъпи на кашлица, продължаващи до три месеца.Агенцията за здравна сигурност на Острова съобщи, чее ималона коклюш, бактериална инфекция на белите дробове, което е три пъти повече от същия период на 2022 г.Д-р Гаятри Амирталингам, заместник-директор на програмите за обществено здравеопазване в агенцията, каза пред The ​​Independent, чепо време напоради политиките за социално дистанциране и блокиране, но сега отново се покачва, сочат докладите.Коклюш, инфекция на белите дробове и дихателните пътища,, някога е била основенВаксина от 50-те години"Преди 60-те години на миналия век, когато предполагам, че започнахме с ваксинирането,, казва професорът по педиатрия в университета в Бристол Адам Флин пред The ​​Guardian.Не само бебетата,и възрастните"100-дневната кашлица" може да причинина средното ухо и незадържане на урина.във Великобритания подчертава, че магарешката кашлица може да затрудни дишането. Интензивната кашлица може също да доведе доТя е предотвратима и е налична ваксина, която може да защити децата и бебетата, напомнят здравните власти в страната.Повече от 1000 случая на магарешка кашлица сасамо преди две седмици."Тези случаино не са изключение. Това, че детето беше ваксинирано, бе и причината, коментира неотдавна д-р Радина Николова от Детско отделение в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" в Смолян, която още със започване на работа е попаднала на много интересен случай – дете, болно от коклюш, въпреки ваксината, която има.на заболяванията (European Centre for Disease Prevention and Control) описва начините на заразяване, казва кои са хората в най-голям риск и как да се предпазим от коклюш.се разпространяваот носа или гърлото на заразени индивиди. Коклюшът може дори да се разпространи от индивид, който имаили от индивид, който е асимптоматичен. Често, които може да са носители на бактериите, носят болестта у дома и заразяват бебето в домакинството.КоклюшътУвеличава се броят на възрастни и юноши, които саПонастоящем възрастовите групи с най-често диагностициран коклюш са бебета под една година и юношиВсички, които не са ваксинирани срещу коклюш с препоръчания брой дози ваксина, са изложени на риск, независимо от възрастта.За разлика от болести като варицела (варицела) и морбили, е възможно да имате коклюш повече от веднъж през живота си, тъй като антителата, които се развиват след инфекция или имунизация, не траят във времето.Най-важният начин за предотвратяване на коклюш еВаксината срещу коклюш обикновено се прилага в комбинация с дифтерия и тетанус (често в комбинация и с полиомиелит, Haemophilus influenzae и хепатит B). Първичен курс от три дози ваксина DTaP (дифтерия, тетанус, ацелуларен коклюш) или ваксина DTwP (дифтерия, тетанус, целоклетъчен коклюш) обикновено се дава на възраст между два и дванадесет месеца. Препоръчва се трета/четвърта доза на възраст 11–24 месеца и друга доза между три и шест години.Съществуватмежду националните имунизационни графици във времето на прилагане на тези дози. Някои страни препоръчватпо време на бременност или скоро след раждане.