Скъпоценности и предмети с историческа стойност за над 26 милиона евро са били иззети на популярния в цял свят истанбулски покрит пазар Капалъ чаршъ от полицията в рамките на разследване за незаконна търговия със скъпоценни камъни, съобщи агенция Демирьорен (DHA). Задържани са 40 заподозрени.

Полицейските акции са били извършени в общо 23 търговски обекта на Капалъ чаршъ. При обиските са конфискувани диаманти, скъпоценни камъни, бижута и антики с пазарна стойност от приблизително 1,25 милиарда турски лири (около 26,3 милиона евро).

В рамките на същото разследване турската полиция залови по-рано над 155 килограма скъпоценни камъни, сред които диаманти, рубини, смарагди и др., и близо хиляда броя бижута при специализирана операция срещу незаконната търговия. Задържани бяха над трийсет лица, след чиито показания разследването е било разширено.