Община Шумен организира конкурс „Коледната магия на Шумен“ за най-красива празнична украса, съобщиха от общината.

Конкурсът е за пет категории украси – най-красиво украсена сграда или фасада, двор или външно пространство, населено място, украса от природни и рециклирани материали и за цялостна концепция и принос към празничната атмосфера.

Право на участие имат всички, които искат да добавят личен принос към коледния дух в общината, в т.ч. образователни институции, етажни собствености, бизнес и административни сгради, търговски обекти, културни институции и организации, пенсионерски клубове, здравни и медицински заведения и обекти, социални центрове и услуги, индивидуални и групови участници, цели населени места от община Шумен и др.

Условие за участието е подаването на заявление с име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, имейл, както и прилагането на 5 снимки или видео (до 2 минути), показващи украсата в реална среда.

Заявленията за участие се подават в срок до 17:00 часа на 15.12.2025 г. на e-mail: e.dimcheva@shumen.bg.

Всички подадени предложения ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на Община Шумен по реда на пристигането им. Между 15 декември и 30 декември 2025 г. комисия ще разгледа подадените кандидатури – на място и по приложените снимки/ видеоклипове.

Всеки участник ще получи сертификат. Класираните от първо до трето място ще получат специални плакети и награди. Наградите ще бъдат връчени до края на месец януари на допълнително определена дата.

Конкурсът е под мотото „Украси, сподели, усмихни се!“ и се координира от Дирекция „Образование, наука и култура“ в Община Шумен.