Част от наскоро открит мост се срути днес в югозападната китайска провинция Съчуан. Съоръжението е част от магистрала, свързваща централните райони на Китай с Тибет, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс. Няма данни за жертви.

Снощи полицията спря движението по 758-метровия мост "Хунчи", след като по околния планински масив бе регистрирано свличане на земни маси, съобщиха местните власти.

Днес свлачищните процеси са се ускорили, в резултат на което се стигна до срутване на пътното платно и на подхода към моста, добавиха властите.

Строителството на съоръжението е завършено по-рано тази година, става ясно от видео, публикувано в социалните мрежи от изпълнителя "Съчуан роуд енд бридж груп" (Sichuan Road & Bridge Group).