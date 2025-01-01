Въвеждането на еврото от 1 януари 2026 година няма да затрудни работата на общините. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов пред журналисти в Сандански, след като даде началото на инфраструктурен проект в града.

Министър Иванов допълни, че от Министерството на финансите е създадена организация, като до общините са изпратени необходимите инструкции. "Най-малко общините би трябвало да изпитат някакви затруднения по отношение на превалутирането и разплащането в евро", добави министърът.

Той вярва, че бюджетът за новата 2026 година ще бъде приет в срок, защото това е първият бюджет в евро и е изключително важен. В него има изключително много политики, които са полезни за българските граждани, полезни са за българските общини, за бизнеса. Важното е да приключат всички разговори със социалните партньори - със синдикатите, с работодателските организации, за да може да мине през Министерския съвет, съответно Народното събрание, допълни регионалният министър.

По думите му, ако не бъде приет бюджетът, това ще бъде най-малкото безотговорно по отношение на всички в държавата, но особено по отношение на гражданите и на общините. Знаете какво означава държавата да работи без бюджет - застой и никакво развитие на каквито и да е процеси в държавата, каза още Иван Иванов.