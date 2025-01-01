Израел заяви днес, че намерените в Газа тленни останки, върнати на Израел, не съответстват на нито един от мъртвите заложници, отвлечени по време на атаката на "Хамас" през 2023 г., предаде Асошиейтед прес.

В изявление кабинетът на министър-председателя Бенямин Нетаняху заяви, че съдебномедицинските изследвания са приключили и са установили, че това, което е било върнато във вторник от палестинските милиции, не е свързано с мъртвите заложници.

С останките на двама заложници, останали в Газа, страните са близо до приключване на първата фаза на примирието, постигнато с посредничеството на САЩ, посочва АП.

Двадесет живи заложници и останките на 26 други са върнати в Израел от началото на примирието в началото на октомври. Връщането им е ключова част от условията на нестабилното споразумение, за чието нарушаване "Хамас" и Израел взаимно се обвиняват.

Според палестинските медии останките, предадени във вторник, са били намерени в северния град Бейт Лахия в Газа.