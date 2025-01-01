Израелските власти обявиха частично отваряне на граничния пункт при град Рафах между Ивицата Газа и Египет като част от споразумението за примирие с палестинското движение „Хамас“, но само за палестинци, които желаят да напуснат територията, предаде ДПА.

„В съответствие със споразумението за прекратяване на огъня и директива на политическия ешелон пунктът при Рафах ще бъде отворен през следващите дни само за излизане на жители от Ивицата Газа към Египет“, заяви израелската агенция, отговаряща за палестинските територии.

„Излизането на жителите през пункта ще бъде улеснено чрез координация с Египет, след одобрение от страна на Израел и под надзора на мисията на Европейския съюз“, се казва в съобщението.

Механизмът е подобен на този, съществувал през януари 2025 г., когато границата беше отворена за кратко, за да се пропуснат ранени жители на Газа, и след това отново затворена.

Отварянето на границата с Египет беше отлагано многократно след подписването на примирието на 10 октомври.

Оттогава палестинците могат да напускат Ивицата Газа само през граничен пункт „Керем Шалом“ при строги ограничения.