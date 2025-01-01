Израелската армия обяви днес, че ще блокира последния маршрут за достъп до северната част на ивицата Газа от южната част на палестинската територия, смятано от 12:00 ч. местно време (съвпада с българското), предаде Франс прес.

"Жители на Газа, шосето “Ар Рашид“ ще бъде затворено за движение от южната част на ивицата от 12:00 часа“, се посочва в изявление, разпространено на арабски език от говорителя на израелските сили за отбрана полковник Авихай Адрае в профилите му в социалните мрежи, в момент, когато израелската армия засилва офанзивата си срещу град Газа в северната част на анклава.

“Преминаването на юг ще бъде разрешено за онези, които все още не са успели да напуснат град Газа. На този етап израелската армия позволява свободно и безконтролно преминаване на юг“, се добавя в изявлението.