Известен измамник, издирван за многомилионна имотна измама, е загинал след падане от прозорец на Кингс Роуд в Челси, Западен Лондон.

Карл Кронин, издирван от полицита, е бил открит смъртоносно ранен на тротоара. Смята се, че е паднал от прозорец на втория етаж, като към момента полицията не подозира намеса на трето лице.

Според информация на Daily Mail жертвата е именно Кронин, който е бил издирван за участие в мащабна имотна измама на стойност милиони паунди. През 2008 г. той дори е бил обект на полицейско издирване в предаването „Crimewatch“ на BBC, докато детективите се опитвали да го разпитат.

Не е ясно как Кронин е успял да се върне в Лондон, без да бъде задържан.

Негови познати го описват противоречиво. Един от тях казва:

„Той направи много лоши неща и разруши много животи. Живееше чрез лъжи и измами и имаше безмилостен характер. Интересуваха го само парите, младите жени и удоволствията. Мнозина смятат, че е получил заслуженото.“

Друг негов приятел споделя пред „The Chelsea Citizen“, че Кронин бил „очарователен мошеник.

„Той беше душата на всяко парти и живееше на пълни обороти. Но няма съмнение, че причини много вреди.“

По информация на източници, Кронин е живял в нает апартамент от ноември миналата година, след като е пристигнал на летище Хийтроу. Той е бил издирван за измами срещу наемодатели и собственици на имоти в районите на Челси и Фулъм още от началото на 2000-те години. Смята се, че е спечелил над 5 милиона паунда от незаконната си дейност.

Кронин е бил замесен и в шумен съдебен процес за измама през 2017 г., довел до осъдителни присъди за моделката Лейла де Круз и майка ѝ Даян Муркрофт. Двете измамили 91-годишна наследница, за да получат средства срещу нейния имот.

Схемата включвала промяна на самоличността на Муркрофт, за да се представи за собственик на имот на стойност 3 милиона паунда в Кенсингтън. Тя успяла да получи британски паспорт и документи за пребиваване в Дубай на името на истинската собственичка – Маргарет Гуенлиан Ричардс – и организирала продажбата на имота.

Самият Кронин не е бил съден, тъй като по това време се е укривал. Прокурорът по делото заявява, че двете жени не са основните организатори и че при евентуалното му завръщане във Великобритания към него би имало сериозен интерес от страна на властите.

Разследването на обстоятелствата около смъртта на Кронин продължава.