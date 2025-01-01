Руският президент Владимир Путин заяви днес, че е готов да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

„Що се отнася до срещата със Зеленски, никога не съм изключвал възможността за подобна среща. Но има ли смисъл? Ще видим“, каза Путин.

"Ако Зеленски е заинтересован от среща, нека дойде в Москва и срещата ще се състои. Ако срещата бъде добре подготвена, съм готов на нея", добави руският лидер.

Говорейки в Китай в края на посещението си там, Путин каза, че винаги е бил отворен за среща със Зеленски, но повтори често изразяваната позиция на Кремъл, че такава среща трябва да бъде добре подготвена и да доведе до конкретни резултати.

Той добави, че според него Украйна трябва да премахне военното положение, да проведе избори и да организира референдум по въпроси за териториите, ако иска да се постигне напредък.

Според Путин руските сили напредват по всички направления и Украйна не е способна да извърши широкомащабна офанзива. Той заяви, че конфликтът може да приключи със сделка, ако здравият разум надделее и че „има светлина в края на тунела“, но предупреди, че ако това не се случи, конфликтът ще бъде разрешен с военни средства.

Зеленски настоява за среща с Путин, за да обсъдят условията на възможно споразумение. Същевременно президентът на САЩ Доналд Тръмп – който се опитва да посредничи за мирно уреждане на конфликта – заяви, че иска двамата лидери да се срещнат