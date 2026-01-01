Властите в Дубай заявиха, че Иран е нанесъл удар по напълно натоварен кувейтски петролен танкер. На този фон цената на бензина в САЩ достига 4 долара за галон (близо 3,79 литра), съобщиха световните агенции днес - 32-ия ден от войната в Близкия изток.

Най-малко двама иракски полицаи бяха убити и двама бяха ранени при въздушен удар срещу щаба на "Силите за народна мобилизация" в град Мосул. "Силите за народна мобилизация" представляват коалиция от предимно шиитски паравоенни фракции, които са официално интегрирани към иракските сили за сигурност. Някои от милициите в "Силите за народна мобилизация" са свързани с Иран.

В същото време Израел нанесе удар по южните предградия на Бейрут, който бе насочен към райони, свързвани с групировката "Хизбула". Експлозии бяха чути в Рияд на фона на продължаващите ирански ответни удари по страни от Залива.

Иранският външен министър Абас Арагчи отново отрече твърденията, че Иран е изстрелял ракети към Турция. Ден след като турското Министерство на отбраната съобщи, че сили на НАТО са прехванали ракета, за която се предполага, че е изстреляна от Иран, Арагчи проведе телефонен разговор с турския си колега Хакан Фидан.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет междувременно предупреди, че следващите дни във войната в Иран ще бъдат "решаващи", като потвърди, че преговорите с Техеран продължават паралелно с военните действия. Хегсет отказа да изключи сценарий с разполагане на американски войски на иранска територия.



По-рано през деня американският президент Доналд Тръмп настоя държавите да поемат сами защитата на енергийните си доставки и да действат по-активно в Ормузкия проток. "Всички тези страни, които не могат да се снабдят с гориво за самолети заради Ормузкия проток, като Обединеното кралство, което отказа да се включи в обезглавяването на Иран, имам едно предложение за вас: първо, купувайте от САЩ, ние имаме в изобилие, и второ, съберете малко закъснял кураж, отидете до протока и просто го ВЗЕМЕТЕ“, каза Тръмп в публикация в платформата си "Трут Соушъл".

От своя страна, председателят на Европейския съвет Антонио Коща настоя Иран да гарантира "свободата на корабоплаване" в протока и призова за дипломатически решения.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че след края на операциите си израелската армия ще остане в "зоната за сигурност" в Южен Ливан до река Литани, сигнализирайки за потенциално дългосрочно военно присъствие. Кац каза също, че планира да унищожи всички къщи в селата в близост до границата в Южен Ливан.

Китай и Пакистан се договориха да подкрепят общо петточково предложение за прекратяване на конфликта в Близкия изток след близо месец военни действия. Споразумението беше постигнато по време на среща в Пекин между китайския външен министър Ван И и пакистанския му колега Мохамад Ишак Дар.

