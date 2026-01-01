Командващият Военноморските сили на Иран адмирал Шахрам Ирани заяви днес, че американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" ще бъде атакуван всеки път, в който попадне в обсега на иранските ракети, предаде Франс прес.

Иран: Изстреляхме крилати ракети срещу самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“

"Веднага щом ударната група на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" попадне в огневия ни обхват, ще отмъстим за кръвта на мъчениците от "Дена" (фрегата, която САЩ потопиха на 4 март - бел. ред.), като изстреляме различни видове противокорабни ракети, предупреди Иран.

В сряда военноморските сили на Иран обявиха, че са подложили "Ейбрахам Линкълн" на обстрел с крилати ракети.