Иранският министър на външните работи Абас Арагчи е предупредил британската си колежка Ивет Купър, че след като правителството ѝ позволява САЩ да използва британски бази, това може да се смята за участие в агресията срещу страната му, съобщи "Скай нюз".

Абас Арагчи е отправил няколко предупреждения към Ивет Купър по време на телефонен разговор относно войната, пише БНР . Иранският дипломат номер едно е разкритикувал "негативния и предубеден" подход на Великобритания и някои европейски страни към американско-израелската агресия срещу Иран и е заявил, че предоставянето на каквато и да е помощ "само ще влоши ситуацията и ще я направи по-сложна".

Относно това, че Великобритания позволява на САЩ да използват военните ѝ бази, Арагчи е казал: „Тези действия определено ще се считат за участие в агресия и ще бъдат записани в историята на отношенията между двете страни”. Той е допълнил, че в същото време Иран си запазва присъщото право да защитава суверенитета и независимостта си.

"Скай нюз" припомня, че по-рано този месец премиерът Киър Стармър даде разрешение за "отбранителни" действия на САЩ срещу ирански ракетни обекти от базите "Феърфорд" в графство Глостършър и "Диего Гарсия" в Индийския океан. През последните две седмици редовно се наблюдаваха кацане и излитане на американски военни самолети от "Феърфорд".