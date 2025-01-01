Японската железопътна компания „Дже Ар сентрал“ (JR Central), която обслужва централния регион Чубу (включително района около планината Фуджи), ще въведе пробно езикови услуги, осигурявани от изкуствен интелект, на токийската гара „Шинагава“, съобщава „Киодо“.

Услугата е предназначена за туристи, които пътуват с високоскоростните влакове „Токайдо шинкансен“.

Пробният период ще продължи от средата на декември до средата на март догодина. Посетителите ще получават достъп до специален сайт чрез сканиране на QR код, поставен на гарата. Чатбот с изкуствен интелект ще предоставя подробна информация за железопътните услуги, ще обяснява как се купуват билети и какво да се прави с по-обемния багаж.

Услугата ще предлага инструкции на английски, китайски, корейски, френски и испански език. Информацията ще бъде съобразена и с местоположението, а на английски ще се предоставят и коментари за историята и културата на районите, през които влакът преминава.

„На основата на резултатите от тестовата фаза ще обмислим дали да разширим информацията и обхвата на предоставяната услуга“, отбелязва жп операторът.