Унищожителните земетресения на 6 февруари нанесоха огромна травма на цяла. Последиците от най-тежкото бедствие на века за страната се оказват по-сериозни и трудно преодолими от предвижданото. На фона на трагедията не само цяла Турция, но и огромен брой други страни, включително държави от третия свят, се активизираха да помагат на изпадналите в беда хора.Изключителна тежка е ситуацията за най-малките и уязвимите – децата, понесли тежки физически и психологически травми. Много от тях са загубили семействата си и все още има много мънички дечица, чиято самоличност не е установена. От УНИЦЕФ миналия месец заявиха пред БТА, че над 4,6 милиона деца са били в зоните на бедствието (в 11-те най-тежко засегнати окръзи в Югоизточна Турция).Колко тъжно, че именно децата са една от най-засегнатите групи в краткосрочен и дългосрочен план от това бедствие, сринало цели градове и отнело живота на десетки хиляди, пише списание „Вог“ (Турция) в мартенския си брой, голяма част от който е посветена не толкова на модата, колкото на усилията за подпомагане на хората, засегнати от трагедията в Югоизточна Турция. От изданието изтъкват, че хиляди деца в страната в момента са изложени на сериозен риск.Не само списание „Вог“ (Турция), а и много други представители на, включително компанията "Луи Витон" ("Louis Vuitton") и местната марка "Мави“ (“Mavi”), обявиха, че ще подкрепят пострадалите от унищожителните земетресения в Турция.Под надслов(„Fashion Unites for Türkiye”) списание „Вог“ предприема кампания, в рамките на която се предвижда част от приходите на дизайнерите от колекциите Пролет/Лято 2023 г. да бъдат дарени на УНИЦЕФ Турция, за да може да се окаже по-голяма помощ най-вече на засегнатите от земетресенията деца.От „Вог“ Турция отправят призив към местните и световните производители на модни продукти и на всички почитатели на модата да протегнат ръка и да окажат помощ на пострадалите малчугани в Турция. От списанието са подготвили и специални тениски с надпис „Fashion Unites for Türkiye”, които се купуват и носят от модели, дизайнери, фотографи, известни личности, а приходите продажбата им се насочват специално за УНИЦЕФ Турция.Прави впечатление, че голяма част от новите модели на дрехи, представени от известни манекени и чиито снимки са поместени в мартенския брой на „Вог“ Турция, са в черно.На Седмицата на модата в Лондон през февруари известнитесъщо поставиха акцент върху трагедията в родната им страна и най-вече върху необходимостта да бъде оказана помощ на пострадалите от земетресенията не само в Турция, но и в Сирия.„Сърцето на Лондон е в Турция“, пише „Вог“, като отбелязва, че двамата дизайнери са представили главно дрехи в черно и по-тъмни цветове, както и че моделите са дефилирали не под звуците на силна модерна музика, а под съпровода на пиано.Кампанията с тениските с надпис „Fashion Unites for Türkiye” стартира на 6 март.известни личности и инфлуенсъри от цял свят публикуваха свои снимки с тениските и призоваваха последователите си да дарят. Моделитеса сред многото, които се включиха в тази инициатива, като снимката на Чемпиън e на корицата на „Вог“ Турция за март 2023 г.Втората част на кампанията се фокусира върху търговете и продажбите като начин за набиране на дарения. През март и април 2023 г. „Вог“ Турция представя две благотворителни колекции - в първата участваха местни дизайнери, а във втората ще се включат чуждестранни дизайнери.От световно известната модна компания „Луи Витон“ също оказват помощ на пострадалите деца в Турция в рамките на проекта „Луи Витон за УНИЦЕФ“. Компанията има за цел събраните средства да се насочат за осигуряването на достъп на децата до чиста вода, за възможности за продължаване на образованието им, за достъп до здравеопазване, за осигуряване на тяхната безопасност, както и за оказване на необходимата психологическа подкрепа.Сп. „Вог“ Турция информира в мартенския си брой, че платформата за настаняване Airbnb осигурява безплатно настаняване не само за хората, пострадали от земетресенията, а и за тези, които са заминали да помагат в тежко засегнатите от трусовете зони.За Турция са заминали и служители от Световната централна кухня (World Central Kitchen) на световно известния шеф Хосе Андрес, който е работил в Хаити след унищожителните земетресения през 2010 г., както и в Украйна.Екипът на World Central Kitchen е заминал за един от най-тежко пострадалите от трагедията в Турция окръзи – Хатай. Планира се готвачите да останат там най-малко два месеца и всеки ден да готвят храна за 30 хиляди души, пише „Вог“.