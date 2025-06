В Будапеща снощи бе организирана демонстрация „за свободен обществен живот, развитие на обществото по западен модел и спасяването на Унгария“, организирана от публициста Роберт Пусер, предаде унгарската агенция МТИ.

Пусер заяви, че правителството се опитва да изтощи обществото. След 15 години „е време да се излекуваме от болестта, наречена нелиберализъм (...) не защото сме либерали, а защото този режим връща феодализма“.

10's of thousands gather in Budapest to protest pro-Russian kleptocrat Victor Orban and his decades long looting of the country.



Protestors chant "Russians go home". pic.twitter.com/hC5zaM6edx