Хиляди излязоха по улиците на Словакия на протест срещу проруската политика на министър-председателя Роберт Фицо.

През последните три месеца десетки хиляди хора се събират на всеки две седмици в Братислава и други градове с искане за оставката на Фицо.

Протестите започнаха в края на декември след пътуването на Фицо до Москва за разговори с руския президент Владимир Путин - рядка визита в Кремъл на лидер на държава от Европейския съюз.

Фицо, който оцеля след опит за убийство през май 2024 г., се сблъска искането да подаде оставка оставка заради коментарите си за бъдещото членство в ЕС и НАТО и твърдението си, че Русия е имала основателни причини, за да нахлуе в Украйна.

