Хиляди протестиращи излязоха пред офиса на президента Юн Сук Йол в южнокорейската столица, присъединявайки се към искането на опозицията в страната за импийчмънт на лидера след извънредното, но краткотрайно въвеждане на военно положение.

Опозицията внесе предложение за импийчмънт срещу южнокорейския президент Юн

Шокиращият опит на Юн да суспендира гражданското управление за първи път от повече от четири десетилетия - преди да бъде отменен от законодателите, потопи Южна Корея в дълбоки сътресения и разтревожи съюзниците ѝ.

Бъдещето на Юн, консервативен политик и бивш прокурор, който беше избран за президент през 2022 г., сега е много несигурно.

Видеозапис на живо показа как хиляди протестиращи маршируват към офиса на Юн в центъра на Сеул, след като организираха митинг на площад Гвангвамун.

People are protesting in front of South Korea's parliament demanding president Yoon's resignation or impeachment. #SouthKorea #YOONJAEHYUK #SouthKoreaProtests #SouthKoreaCrisis #SKPresident pic.twitter.com/oJ7QnenVUi