„Хамас“ обяви, че ще започне в понеделник сутрин да освобождава израелските заложници в Газа, както беше договорено, малко преди срещата на върха за мир, на която ще се съберат в Египет лидери на около двадесет държави, предаде АФП.

В ивицата Газа, опустошена от две години война, Гражданската защита – организация за спешна помощ, оперираща под контрола на „Хамас“ – обяви вчера, че над 500 000 вътрешно разселени лица са се върнали в северната част на територията след влизането в сила на примирието в петък.

Споразумението между воюващите страни се базира на двадесетточков план, обявен в края на септември от Доналд Тръмп. Той предвижда освобождаването от палестинското ислямистко движение на останалите 48 заложници – живи или мъртви – отвлечени по време на безпрецедентната атака на „Хамас“ в Израел на 7 октомври 2023 г., която доведе до война в Газа.

В замяна Израел трябва да освободи 250 затворници, сред които много осъдени за смъртоносни атаки срещу израелци, както и 1700 палестинци, арестувани в Газа от октомври 2023 г.

„Съгласно подписаното споразумение размяната на затворници трябва да започне в понеделник сутринта, както беше договорено, и няма ново развитие по този въпрос“, заяви вчера пред АФП високопоставеният представител на „Хамас“ Усама Хамдан.

Египет потвърди, че утре следобед в Шарм ел Шейх ще се проведе форум, чиято цел да „сложи край на войната в Газа, да ускори усилията за установяване на мир и стабилност в Близкия изток и да отвори нова страница за сигурност и регионална стабилност“.

Освен Тръмп и египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, в египетския град на Червено море се очакват генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианската премиерка Джорджа Мелони и испанският премиер Педро Санчес, наред с други.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху не е дал индикация за участието си.

От своя страна, „Хамас“ обяви, че няма да участва, а един от неговите представители подчерта в интервю за АФП, че движението действа „чрез катарските и египетските посредници“.

Преди да направи обръщение пред израелския парламент утре сутринта, президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с роднините на заложниците, държани от палестинската ислямистка групировка, съобщи Белият дом, цитиран от ДПА.

Белият дом уточни, че Тръмп ще пътува след това до египетския курортен град Шарм ел Шейх за "церемония за мир в Близкия изток" по случай споразумението между Израел и "Хамас". Според програмата на Белия дом президентският самолет ще излети от Вашингтон днес следобед и ще кацне в израелския крайбрежен град Тел Авив утре сутринта.

След това се очаква Тръмп да произнесе слово в израелския Кнесет в 11:00 ч. местно време (и българско) след срещата със семействата на заложниците. Следобед президентът на САЩ ще отпътува за Египет. Церемонията за мир е насрочена да започне утре в 14:30 ч. според програмата.

Очаква се Тръмп да отпътува по-късно същия ден и да се върне във Вашингтон.