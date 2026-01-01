Гръмотевични бури връхлетяха американския щат Тексас, като събаряха покриви и цели постройки, а отломки летяха във въздуха, в резултат от което най-малко двама души са в болница, предаде Асошиейтед прес.
Щети бяха нанесени на много домове и предприятия, а семейства бяха евакуирани от Минерал Уелс, малък град в Тексас. Двама души бяха откарани в болница, а други с леки наранявания бяха прегледани на място, заяви Райън Дън, началник на градската противопожарна служба. Засега няма съобщения за жертви или изчезнали хора, уточнява АП.
RUNAWAY BAY, Texas — A tornado-producing thunderstorm left at least two people dead in northern Texas and displaced at least 20 families, with many homes sustaining major damage, authorities said Sunday.
Read more: https://t.co/1WCGxYs2Ot pic.twitter.com/DPGpndHILn
Дън предупреди хората да стоят далеч от индустриалната зона, защото има „големи щети и големи опасности, които са навсякъде по пътищата“.
Преди дни торнадо отне живота на най-малко двама души в северната част на щата Тексас и принуди поне 20 семейства да напуснат домовете си.
Бурите са се придвижили през Тексас към щатите Арканзас и Мисисипи, съобщи Националната метеорологична агенция на САЩ. Те могат да доведат до градушка със зърна с диаметър над 5 сантиметра, разрушителни ветрове и дори торнадо, посочи агенцията.
🚨🇺🇸 More devastating footage coming out of Mineral Wells, Texas— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 29, 2026
Homes flattened. Vehicles tossed.
Entire neighborhoods unrecognizable.
The tornado tore through everything in its path.pic.twitter.com/tMJXHoohDt https://t.co/sQ0dvCJHGt
В Минерал Уелс, където улиците бяха осеяни с паднали дървета и отломки от разрушения, бе обявено бедствено положение. Градът въведе вечерен час от 22:00, който се очаква скоро да бъде отменен, докато властите продължават да оценяват щетите, посочи Тим Денисън, началник на полицията в града.
Длъжностните лица насочваха всички, които се нуждаеха от помощ, към местната гимназия, където е установен пункт на Червения кръст, отбелязва АП.
🚨🇺🇸 BREAKING: A tornado just devastated Mineral Wells, Texas— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 29, 2026
Structures destroyed. Multiple injuries reported.
People rushed to hospitals
The storm is now moving southeast toward FORT WORTH at 25 mph
Pray for North Texas.pic.twitter.com/0FgyYEOmMr
Компанията „Вентаматик“, производител на вентилатори и вентилация в Минерал Уелс, заяви, че няма да работи днес „поради сериозни щети и опасности за сигурността, включително свалени електропроводи“. Фирмата обяви на уебсайта си, че всички нейни служители са били евакуирани преди бурята и са невредими.