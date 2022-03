Група „Foo Fighters” отмени всички свои концерти след смъртта на барабаниста си Тейлър Хокинс, съобщи Асошиейтед прес.



Тейлър почина в петък по време на турнето на групата в Южна Америка.



„Foo Fighters” бяха в програмата на церемонията на наградите "Грами" в Лас Вегас в неделя и имаха насрочени концерти на фестивала "Бийл стрийт", на фестивалите в Ню Орлиънс и Бостън, в гр. Кълъмбия, в Роли, Дейтона бийч, Шарлот. През лятото бяха насрочили турне в Европа - в Германия, Италия, Испания, Португалия, Франция, Великобритания.



Хокинс беше концертен барабанист на Аланис Морисет, преди да се присъедини към "Фу файтърс" през 1997 г. Той е участвал в най-успешните албуми на групата , като "One by One'' и "In Your Honor''.



В книгата си "Разказвачът" от 2021 г. солистът Дейвид Грол нарича Хокинс свой "брат от друга майка, най-добър приятел, човек, от когото би приел куршум".

Преди смъртта си Тейлър Хокинс е приел опиоидни субстанции и антидепресанти.