Министерството на околната среда и водите (МОСВ) има готов вариант за промяна на Закона за управление на отпадъците във връзка с депозитната система. Това заяви министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов по време на парламентарния контрол относно въвеждането на национална депозитна система. По думите му според европейска директива страните членки трябва да осигурят събиране на до 90% от пластмасовите бутилки до 2029 г.

Министър Генов каза, че страната ще има депозитна система от 2029 г., но уточни, че няма депозитна система в Европа, която в първата година от прилагането й да е постигнала тази цел. Обикновено при различните депозитни системи в първата година се събират между 50-55% от пуснатите на пазара опаковки, каза Генов. И подчерта, че годишно у нас има 3,4 милиарда опаковки.

Актуализират картата с нерегламентираните сметища

Целта е депозитната система да е широкообхватна и да достигне до всеки гражданин, който да има възможност да си върне опаковката и да получи 10 цента за нея, коментира той. По думите му трябва да се види готовността на бизнеса да съдейства при управлението на тази система. Ще бъдат ли в състояние да стигнат до всеки български гражданин? Ще има ли възможност гражданинът и в селския магазин да изпие минералната вода и да си вземе обратно 10 стотинки?, запита Генов.

Той каза, че се проучва чуждестранен опит, за да се приложи най-добрият модел на депозитна система.