Шведската екоактивистка Грета Тунберг заяви, че е била подложена на грубо отношение по време на задържането си в Израел, съобщи гръцкото издание „Катимерини“. Тя каза това днес след пристигането си на международното летище в Атина.

„Мога да говоря много, много дълго за малтретирането и злоупотребите, с които се сблъскахме в затвора. Повярвайте ми, но това не е основната тема“, каза тя, обръщайки се към стотиците поддръжници, събрали се на летището.

По време на речта си тя обвини Израел в геноцид и призова правителствата да предприемат действия, за да го спрат.

„Израел ескалира геноцида и масовото унищожение с геноцидни намерения, опитвайки се да заличи цяло едно население пред очите ни“, каза тя, цитирана от изданието.

Тунберг, заедно с други активисти, които бяха експулсирани от Израел, премина през изхода за пристигащи на летището с вдигнат юмрук под овациите на стотици поддръжници, скандиращи лозунги.

Тя беше сред 134-те активисти, включително 27 гръцки граждани, които бяха откарани до Атина с чартърен полет след освобождаването им от израелския арест. Те бяха арестувани от израелските власти, след като международната флотилия „Сумуд“, която превозваше хуманитарна помощ за Газа, беше задържана в началото на месеца.