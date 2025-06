Самолет на "Америкън Еърлайнс" (American Airlines) направи аварийно кацане в Лас Вегас на 25 юни, след като от единия му двигател започнаха да излизат пушек и искри, предаде FoxNews.

Полет 1665 на American Airlines беше принуден да се върне на международното летище „Хари Рийд“ в Лас Вегас (LAS) малко след излитането си поради технически проблем, съобщиха от авиокомпанията.

Видео на очевидец показва гъст дим и искри, които излизат от двигателя на самолета.

American Airlines plane was forced to make an emergency landing in Las Vegas shortly after takeoff when flames erupted from its right engine. Around 8:15 AM today, Wednesday, June 25. Witnesses reported loud bangs and shaking windows as the aircraft circled low near the Stripe… pic.twitter.com/0khJJTYhBT