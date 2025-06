Боинг 787-8 с 242 души на борда, 11 от които деца, се е разбил в жилищен комплекс в близост до летище "Сардар Валабхай Пател" в Ахмедабад, Индия, предаде SkyNews. Телата на най-малко 100 жертви са били транспортирани до болница в града.

Сред отломките има още затрупани хора, заявиха спасители, цитирани от "Ройтерс".

"Сградата, върху която (самолетът) се е разбил, е общежитие за лекари (...) Изглежда няма оцелели пасажери, загинали са и хора, обитаващи сградата", съобщи пред репортери висш полицейски служител.

Raw Footage of Air Plane Crash in India #India #IndiaPlaneCrash pic.twitter.com/ShVDsMQCVN

От "Еър Индия" съобщиха, че полет AI171 е трябвало да кацне на лондонското летище "Гетуик" в 18:25 ч. местно време. В самолета е имало 53 британци, 169 индийски граждани, един канадец и седем португалски граждани.

Летателният апарат се е разбил пет минути след като е излетял в 13:38 ч. местно време, съобщава "Ройтерс", цитирайки местни телевизионни канали. По данни на индийската въздухоплавателна администрация капитанът на самолета има 8200 часа летателен опит. Двамата пилоти са подали сигнал за бедствие малко преди катастрофата.

BREAKING: Air India plane heading to the UK crashed in Ahmedabad, India; at least 133 people on board - ANI/REU pic.twitter.com/EcbfiY0C3h