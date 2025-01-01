/ iStock/Getty Images

Голям пожар гори във фабрика в турския град Къръккале, който се намира в близост до столицата Анкара, съобщи Анадолската агенция. 

Сградата е част от фабриките в индустриалната зона край града, предава кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали. По първоначална информация над нея се издига гъст черен дим, а на място са изпратени много на брой пожарни, които продължават да се борят с огъня.

Все още не е изяснено какво се е произвеждало и помещавало във фабриката, както и дали има жертви и ранени. 

