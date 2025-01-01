Голям пожар гори във фабрика в турския град Къръккале, който се намира в близост до столицата Анкара, съобщи Анадолската агенция.
Сградата е част от фабриките в индустриалната зона край града, предава кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали. По първоначална информация над нея се издига гъст черен дим, а на място са изпратени много на брой пожарни, които продължават да се борят с огъня.
Fabrikanın kimyasal madde üretimi veya depolama bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.— Bengü Türk (@benguturktv) December 10, 2025
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. #kırıkkale #yangın pic.twitter.com/z1GeWJqEEE
Все още не е изяснено какво се е произвеждало и помещавало във фабриката, както и дали има жертви и ранени.