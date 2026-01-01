Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Съединените щати и Иран се подготвят за преки преговори „в най-скоро време“ като част от усилията за прекратяване на конфликта в Близкия изток.

„Според моята информация вече е имало непреки контакти. Подготвя се и директна среща“, каза той, цитиран от АФП.

По думите му такава среща се очаква да се състои „много скоро в Пакистан“.

Припомняме, че миналата седмица специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф потвърди, че Пакистан е предал на Иран американски мирен план от 15 точки.

Вадефул направи коментара си преди срещата на външните министри от Г-7 във Франция, на която присъства и държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Той изрази надежда, че американската страна ще даде повече яснота относно стратегията си в конфликта.

Иранският парламент обсъжда излизане от Договора за неразпространение на ядрено оръжие

Германският канцлер Фридрих Мерц първоначално подкрепи действията на САЩ и Израел, но впоследствие изрази нарастваща загриженост относно последствията от войната. Берлин многократно е заявявал, че няма да се включва пряко в конфликта.

В същото време Вадефул определи като „дразнещи“ критиките на американския президент Доналд Тръмп към съюзниците от НАТО, като подчерта, че САЩ не са отправяли конкретни искания за помощ към Германия.

По-рано днес иранският посланик в Пакистан заяви, че не са провеждани никакви преговори между Вашингтон и Техеран въпреки сигналите от президента на САЩ Доналд Тръмп за напредък в дипломатическите усилия.

„Чухме подобна информация от медиите, но според моите данни, противно на твърденията на Тръмп, досега не са провеждани преговори - нито преки, нито непреки, между двете страни“, каза посланик Реза Амири Могадам, цитиран от АФП.

Той допълни, че е „естествено приятелски държави да водят консултации и с двете страни“ с цел прекратяване на конфликта, който определи като „нелегитимна агресия“.