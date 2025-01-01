Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов. Това заяви председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в Скопие, предаде БГНЕС.

„Ние оставаме напълно зад Северна Македония по нейния път към ЕС. Можете да разчитате на нас", каза още тя след срещата ѝ със северномакедонския премиер Християн Мицкоски.

От правителствения пресцентър на Северна Македония информираха, че двамата са обсъдили „европейската перспектива, напредъка на процесите на реформи, икономическото сътрудничество, енергийната сигурност и цифровата трансформация”, а Мицкоски е подчертал „решимостта на правителството да ускори европейската интеграция на страната чрез конкретни резултати и изпълнение на европейските стандарти”.

„Той посочи, че страната очаква ясен и конкретен ангажимент от Европейския съюз, като потвърждение на европейската перспектива и подкрепа за гражданите, които остават ангажирани с европейските ценности от десетилетия. Посещението на председателя на Европейската комисия е потвърждение на открития диалог и взаимната готовност за задълбочаване на партньорството в интерес на стабилността, икономическото развитие и европейското бъдеще на страната”, се казва в съобщението.

В Скопие Фон дер Лайен ще се срещне още с президента на страната Гордана Силяновска и с председателя на парламента Африм Гаши, предаде кореспондентът на БТА Маринела Величкова.

Северна Македония е последната държава в балканската обиколка на председателката на Европейската комисия. По-рано тази седмица тя бе в Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина, а днес проведе разговори в Сърбия и Косово.