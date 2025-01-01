Мъж бе арестуван във Франция, след като умишлено се вряза тази сутрин с автомобила си в няколко човека – пешеходци и велосипедисти, на туристическия остров Олерон на атлантическото крайбрежие, съобщиха френската телевизия Бе Еф Ем Те Ве и Ройтерс, позовавайки се на жандармерията и прокуратурата.
"Тридесет и пет годишен мъж, жител на Олерон, умишлено е блъснал няколко пешеходци и велосипедисти (десет са ранени, сред които четирима в критично състояние) на път между Долю д‘Олерон и Сен Пиер д‘Олерон", каза пред АФП прокурорът на Ла Рошел Арно Ларез.
По време на ареста му заподозреният "е крещял Аллах Акбар", добави той.
"Въпреки това мотивите (му) все още не са потвърдени, а разследването трябва да ги установи", каза той и уточни, че Националната антитерористична прокуратура "засега не е поела случая".
Заподозреният е известен на полицията с други престъпления и е арестуван за "опит за убийство".
Мъжът "умишлено е блъскал" жертвите си в продължение на няколко километра, каза пред АФП източник, близък до разследването.
🇫🇷 - A driver was arrested this after deliberately driving his car into several people on the Île d'Oléron, in Charente-Maritime, France. Ten people, pedestrians and cyclists, were injured, several critically. The suspect shouted "Allah Akbar" at the moment of his arrest. pic.twitter.com/7B1UAsHird— EuroWatcher - News for you (@EuroWatcherEUW) November 5, 2025
Десет души са ранени. Двама от тях са в критично състояние и са настанени в интензивно отделение.
🚨 ALERTE INFO - Un individu a foncé en voiture sur plusieurs piétons et cyclistes à travers l'île d’#Oléron en Charente-Maritime en criant "Allah Akbar".— Antho Ⓜ️ (@MAnthoParis) November 5, 2025
10 personnes sont blessées, dont quatre en état d'urgence absolue.
On vit dans un monde de dingue
pic.twitter.com/Huxr7d3E85
Кметът на Долю д‘Олерон Тибо Брешкоф съобщи във "Фейсбук" за "умишлено" причинени пътни инциденти в неговия град и в съседния Сен-Пиер д‘Олерон. Той уточни пред АФП, че заподозреният е жител на Ден-Пиер д‘Олерон.
Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез потвърди информацията за инцидента в социалната мрежа "Екс". "По молба на френския премиер (Себастиен Льокорню) ще отида на мястото на това произшествие на остров Олерон", написа той.
Driver ploughs in to crowd of people on French holiday island injuring 10 'after shouting Allahu Akbar' https://t.co/FMUSE6SXXy— Daily Mail (@DailyMail) November 5, 2025
Започнало е разследване, уточни Нуниез.