Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че няма да подкрепи 19-ия пакет антируски санкции на Европейския съюз (ЕС), докато не види разумни предложения от страна на ЕС, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

Той допълни, че е необходим фокус върху конкурентоспособността на ЕС, така че държавите да могат да продават продуктите си в чужбина.

„Няма да подкрепя 19-ия пакет срещу Русия, освен ако не видя разумни предложения за формулировка и инструкции за Европейската комисия в заключенията на Европейския съвет, тъй като виждам неговата роля в това ние, като лидери, да дадем определени инструкции на Европейската комисия, която е изпълнителен орган. Мисля, че ясно подчертах това вчера пред председателя на Европейския съвет . Наше задължение е да излезем с разумни предложения, които да допълнят заключенията на Европейския съвет относно производството на автомобили и цените на електроенергията“, заяви Фицо.

Премиерът призова словашките политици и предприемачи да се подготвя за подновяване на отношенията с Русия, защото ще се наложи да търсят възможности за бизнес с нея след края на войната в Украйна. В същото време той разкритикува Европейския съвет, че обръща твърде голямо внимание на помощта за Украйна, докато не обръща внимание на конкурентоспособността на Европейския съюз. Според него е необходимо да се обсъди бъдещето на автомобилната промишленост и високите цени на енергията. Според него в случай на слаба конкурентоспособност Словакия може да не успява да изнася продуктите си в чужбина.

Фицо коментира и забраната за производство на автомобили с двигатели с вътрешно горене, която трябва да влезе в сила от 2035 г. Той смята, че това решение трябва да бъде преразгледано под формата на промяна на датата или на условията му.