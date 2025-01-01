Ферари ще започне премерения си преход към електрически превозни средства през 2026 г. с първото си електрическо четириместно купе. Въпреки това акциите на компанията рязко поевтиняха на 9 октомври заради дългосрочни прогнози за печалбата, предаде АФП.

Акциите на Ферари се сринаха до 16% на Миланската фондова борса, след като луксозният производител разкри очакванията си за печалба и приходи до 2030 г., които се оказаха по-ниски от прогнозите на пазарните участници.

Марката със световноизвестното лого на препускащия кон представи детайли за първия си електрически спортен автомобил, който ще бъде пуснат следващата година, по време на презентация за инвеститори и медии в завода си в Маранело. Едновременно с това компанията обяви, че ще намали плановете си за електрификация.

Четириместното купе, наречено „Elettrica“, ще предлага над 1 000 конски сили и обхват от 530 километра.

Фернандо Виня, изпълнителен директор на Ферари, заяви пред инвеститорите, че компанията — която е продала по-малко от 14 000 автомобила миналата година — „трябва да управлява ограничеността“, за да успее.

С нарастващи цени, множество различни модели и очакван период за доставка от 20 до 24 месеца, той посочи:

„Трябва да сме сигурни, че по пътищата няма твърде много коли“.

Въпреки че Ферари леко повиши прогнозата си за 2025 г. за приходи, маржове и коригирана печалба на акция, инвеститорите останаха разочаровани от по-дългосрочната перспектива.

Компанията прогнозира растеж на приходите с 5% годишно до 9 млрд. евро през 2030 г., с коригирана оперативна печалба от 2,75 млрд. евро.

Анализаторът на RBC Capital Markets, Том Нараян, отбеляза, че прогнозите на Ферари са под очакванията на анализаторите, като инвеститорите вероятно ще възприемат забавяне на растежа на EBIT (печалба преди лихви и данъци) в сравнение с предишната история.