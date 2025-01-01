От днес в ЕС влизат в сила нови правила за платената политическа реклама, съобщи ДПА.

Според Европейската комисия всички подобни реклами вече трябва да бъдат ясно обозначени, като се посочва кой ги е финансирал и с каква сума.

Новите изисквания предвиждат също информация дали рекламата е насочена към определена аудитория, както и мерки за предотвратяване на чужда намеса в европейски избори.

Комисията посочи, че регламентът цели да защити едновременно свободата на словото и правото на гражданите да бъдат информирани, като им помага да различат платеното политическо съдържание от журналистически материали или лични мнения, като по този начин се цели да се укрепи и доверието в изборния процес.

ЕК публикува ръководство за прилагането на новите правила, които се отнасят както за онлайн, така и за офлайн реклама.

Междувременно компанията "Мета", собственик на "Фейсбук" и "Инстаграм", обяви, че спира да показва политически реклами в Европа от октомври, аргументирайки се с "неизпълними изисквания и правна несигурност" в резултат на новите правила.

"Гугъл" също изрази критики към новите правила и още през септември каза, че ще допуска на своите платформи само ограничен вид политическа реклама, например съдържание от официални институции на ЕС или национални правителства. Отделни хора или политици вече няма да може да публикуват там свои платени политически реклами.