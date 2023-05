Дания ще предостави на Украйна танкове и боеприпаси за 228 млн. евро

редстави проектозакон, според който от бюджета на ЕС ще бъдат(550 млн. долара) за увеличаване на производството на, предаде АФП.Комисарят по вътрешния пазар на ЕС Тиери Бретон заяви, че се надява предложението да стане закон до края на следващия месец.Act to Support Ammunition Production - Закон за подпомагане на производството на боеприпаси): на английски този акроним означава "as soon as possible" (възможно най-скоро) или "as fast as possible" (възможно най-бързо).Така европейският комисар по въпросите на промишлеността и отбраната Тиери Бретон озаглави своя законопроект за подкрепа на производството на боеприпаси, който представи в в Брюксел.“, заяви Бретон, като допълни, че „трябва да действаме бързо, защото войната в Украйна, която първоначално беше война на запасите, се превръща в истинска индустриална война. ""Нашият план има за цел пряко да подкрепи с финанси от ЕС усилията за увеличаване на нашата отбранителна промишленост, за Украйна и за нашата собствена сигурност… Тази подкрепа на Общността днес е от съществено значение за увеличаване на производството на боеприпаси, по-специално на артилерийски снаряди 155 калибър, от които Украйна отчаяно се нуждае, за да се защитава и“, уточни европейският комисар.Европейската комисия е готова да отпусне около 500 млн. евро за съфинансиране (40 % до 60 % от необходимите инвестиции), за да се увеличи производственият капацитет на снарядите и ракетите на около петнадесетте завода на континента.- инструмент, разполагащ със 7 млрд. евро за финансиране на програми за научни изследвания и иновации в сектора, така и от бюджета, предвиден за нов инструмент в процес на разработване – „Edirpa“, който до края на годината трябва да помогне на европейците да обявят съвместни търгове за доставка на оръжие.По същия начин държавите членки ще могат да използват кохезионните фондове или Европейския план за възстановяване, за да инвестират в заводи за боеприпаси или компоненти. "Като се имат предвид условията за финансиране, предлагани от банките на оръжейната индустрия, ние ще можем да компенсираме част от допълнителните разходи и очаквам също така публичните банки, и по-специално Европейската инвестиционна банка, да изиграят своята роля", настоя Бретон.