Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че ЕС отлага влизането в сила на ответните мита за САЩ с 90 дни. Това предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Искаме да дадем възможност за преговори. Приключваме с приемането на европейските ответни мерки, за които в ЕС има силна подкрепа. Ако преговорите не бъдат задоволителни, нашите мерки ще бъдат влязат в сила. Всички възможности остават открити, добавя Фон дер Лайен.

We took note of the announcement by President Trump.



We want to give negotiations a chance.



While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.



If negotiations are not satisfactory, our…