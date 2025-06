Автомобил се е взривил в центъра на Москва, а огънят се е разпространил към съседна сграда, чиято фасада е пламнала от първия до третия етаж, съобщи RBC-Ukraine.

Инцидентът е станал на ул. „Плеханов“, близо до хотел „Перово Плаза“. Очевидци съобщават, че са чули две силни експлозии, като според друга версия е избухнал дизелов котел в намиращ се в близост контейнер.

💥An explosion has thundered in the Perovo district of Moscow



According to Russian media, a diesel boiler located in a container near a hostel exploded.



The fire at the Perovo Plaza Hotel has been extinguished, there are no casualties. pic.twitter.com/6ypFHulXSm