Страховитият затвор „Евин“ в иранската столица Техеран и бил атакуван от израелските военновъздушни сили, предаде "Ал-Джазира". Не е ясно дали има жертви или колко сериозни са щетите.

Зад решетките в съоръжението са много политически затворници, включително и лица с двойно гражданство, които Ислямската република често използва за размяна със западни държави.

Today, Evin, one of the most horrific prisons in #Iran was hit. According to reports the guard towers administrative section and the courtroom were targeted.

Evin has taken the lives of many innocent Iranians and many more are still held there.

بیش باد! pic.twitter.com/ODw1TXOj09