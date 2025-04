Снаряди се взривиха във военна база източно от Москва на 22 април, ранявайки четирима души и предизвиквайки евакуацията на около 450 души, съобщи областният губернатор на Москва, предаде Ройтерс.

Александър Авдеев, губернатор на Владимирска област, написа в Telegram, че боеприпасите са се запалили и са избухнали в склада на базата в района на Киржач.

По-рано министерството на отбраната съобщи, че пожарът, довел до детонацията на боеприпасите, е възникнал в резултат на нарушение на изискванията за безопасност.

Обявено е извънредно положение и местните власти работят с министерствата на отбраната и на извънредните ситуации, за да обезопасят района на инцидента.

Трима от ранените се лекуват в болница.

