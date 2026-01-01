Най-малко трима души са загинали при силна експлозия в жилищен комплекс в американския град Далас, щата Тексас, съобщиха властите, предаде ДПА.
Жертвите са две жени и едно дете, каза говорител на пожарната. Спасителните екипи са били извикани на мястото заради изтичане на газ, добави той.
По време на двуминутното им пътуване към мястото е имало "огромна експлозия", допълни говорителят.
BREAKING: Multiple fatalities, 11 others missing in explosion and fire at apartment complex in Oak Cliff area of Dallas, Texas, authorities tell NBC 5.— AZ Intel (@AZ_Intel_) May 28, 2026
Police say they're now in recovery mode. 4 others were also injured.
Трима ранени са били откарани в болница, като един от тях е в критично, но стабилно състояние. Други двама души с по-леки наранявания са се придвижили сами до болницата.
Няколко медии съобщиха, че строителен работник е работил в сградата и е засегнал с машина газопровод, което е предизвикало експлозията. Попитан за тези съобщения, говорителят на пожарната служба отказа да коментира.
Кадри от въздуха показаха голям сграден комплекс, изгорял напълно, с високи пламъци, издигащи се от мястото.
Говорителят заяви, че са възможни още жертви, като добави, че е претърсена по-малко от половината от сградата. Пожарната служба не съобщи дали има изчезнали лица.