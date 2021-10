Канадският певец Джъстин Бийбър води по номинации за Европейските музикални награди на MTV с осем на брой, съобщи ЮПИ.



Сред тях са за най-добър изпълнител и най-добро видео за "Peaches." Бийбър е номиниран два пъти в категорията за най-добра песен - за "Peaches" и за "Stay".

Звездите на рапа Лил Нас Екс и Доджа Кет следват с по шест номинации, сред които за най-добър изпълнител и най-добро видео. В тази категория Лил Нас Екс ще се съревновава с "Montero (Call Me By Your Name)", а Доджа Кет - с "Kiss Me More" в сътрудничества със Сиза.



Ед Шийран, Оливия Родриго и Кид Ларой са с по пет номинации. Сред останалите претенденти за отличията са Лейди Гага, Тейлър Суифт, Би Ти Ес, "Джонас брадърс", Бед Бъни, "Колдплей".



Церемонията за Европейските музикални награди на MTV ще се състои на 14 ноември в Будапеща, Унгария.



Номинациите за отличията включват:



Най-добър изпълнител



Доджа Кет

Ед Шийран

Джъстин Бийбър

Лейди Гага

Лил Нас Екс

Уикенд



Най-добра песен



"Kiss Me More" - Доджа Кет в сътрудничество със Сиза

"Bad Habits" - Ед Шийран

"Peaches" - Джъстин Бийбър в сътрудничество с Даниъл Сизър и Гивион

"Montero (Call Me By Your Name)" - Лил Нас Екс

"Drivers License" - Оливия Родриго

"Stay" - Кид Ларой и Джъстин Бийбър



Най-добро видео



"Kiss Me More" - Доджа Кет в сътрудничество със Сиза

"Bad Habits" - Ед Шийран

"Peaches" - Джъстин Бийбър в сътрудничество с Даниъл Сизър и Гивион

"Montero (Call Me By Your Name)" - Лил Нас Екс

"Wild Side" - Нормани в сътрудничество с Карди Би

"Willow" - Тейлър Суифт



Най-добра група



Би ти Ес

"Имаджин дрегънс"

"Джонас брадърс"

"Литъл микс"

"Монескин:

"Литъл микс"