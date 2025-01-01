Турските власти съобщиха, че са евакуирали екипажите на два петролни танкера в Черно море след експлозии и пожари, като посочват, че инцидентите вероятно са причинени от ударни устройства.

Главната дирекция по морските въпроси съобщи в X, че „Кайрос“, който е бил празен и е пътувал към руския порт Новоросийск, е избухнал в пламъци на 28 морски мили (52 километра) от турския бряг „поради външни причини“. Ведомството допълни, че всички 25 членове на екипажа са невредими. На носа на кораба се виждали високи пламъци и гъст черен дим, без първоначални данни за замърсяване на морето.

Пожарът избухнал край Кефкен, в северната турска провинция Коджаели, заяви губернаторът Илхами Акташ пред частната телевизия NTV.

Вторият танкер, „Вират“, „съобщил, че е бил ударен на около 35 морски мили по-далеч“, уточни дирекцията, без да посочи естеството на удара. По думите ѝ към мястото са изпратени спасителни екипи и товарен кораб, а 20-членният екипаж е в безопасност. В машинното отделение е бил засечен гъст дим. Според сайта Vesselfinder „Вират“ също плава под гамбийски флаг.

Турският транспортен министър Абдулкадир Уралоолу заяви пред NTV, че „външна причина“ означава удар от мина, ракета или подобен снаряд, както и от дрон или безпилотен подводен апарат.

И двата танкера са под западни санкции за превоз на петрол от руски пристанища въпреки ембаргото, наложено след руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Министърът посочи, че 25-те моряци от „Кайрос“ са били евакуирани успешно, а спасителните екипи са достигнали и до „Вират“. „Животът и здравето им не са в опасност“, увери той и добави, че няма установено замърсяване, но ситуацията се следи.

От началото на руската инвазия в Украйна в Черно море бяха откривани и обезвреждани множество морски мини. Поставени от двете страни за защита на бреговете, те често се отскубват от котвите си, особено по време на бури.

Поради нарастващия риск Турция, България и Румъния – трите държави от НАТО с излаз на Черно море – създадоха през 2024 г. съвместна Военноморска група за противодействие на минната заплаха.