Дубровник посреща днес участниците в срещата на Инициативата „Три морета“. В срещата участва и българска делегация, водена от извънредния и пълномощен посланик на България в Република Хърватия Ива Крулева. Делегацията ни се състои от представители на малки и средни предприятия и представители на български компании.

Дубровник е готов за срещата на върха на Инициативата „Три морета“, каза кметът на града-домакин Мато Франкович пред хърватската национална телевизия ХРТ. По време на събитието, което има както политическо, така и икономическо значение, са предвидени и специални правила за движение в града. Пристигането на голям брой високопоставени лица ще доведе и до пристигането на най-престижните световни медии, които ще отразяват срещата.

Туристическият сезон в Дубровник започна и летище Дубровник ще посрещне освен многобройни туристи, така и голям брой самолети, с които ще пристигнат гости на срещата на Инициативата „Три морета“. Полицията ще подпомага движението при пристигането на делегациите и призовава гражданите да бъдат търпеливи, при евентуални задръствания. Обявеното пристигане на два круизни кораба във вторник и сряда – дните, в които се организира срещата, няма да бъде отменено.

Инициативата “Три морета” (3SI) е платформа за политическо и икономическо сътрудничество между 13 държави от ЕС между Балтийско, Адриатическо и Черно море: Австрия, България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия. Стратегически партньори на инициативата са Германия, Европейската комисия, САЩ, Япония, Испания и Турция. Асоциирани членове са Украйна, Молдова, Албания и Черна гора.

Целта на платформата е да подобри свързаността в региона чрез инвестиции в енергийна, транспортна и дигитална инфраструктура. Инициативата бе стартирана през 2016 г. от Хърватия и Полша, а фокусът на тазгодишното издание, поставен от хърватските домакини е върху укрепването на устойчивостта на региона, цифровата трансформация и свързването на страните от 3SI с глобални икономически коридори като IMEC (Икономически коридор Индия – Близкия изток – Европа) и Транскаспийския международен среден коридор Изток-Запад, известен още като „Средния коридор“.

Пред Хърватската информационна агенция ХИНА хърватският национален координатор на Инициативата „Три морета“ Романа Влахутин каза, че „докато Изтокът и Западът се свързваха, не се работеше по връзката Север-Юг и тази година Хърватия пое водеща роля в инициативата, събирайки на едно място европейски лидери и световни бизнес лидери, за да обединят капитал и усилия за реализирането на проекти за свързаност. Пристигат компании от 45 държави, така че това няма да бъде само регионална или европейска инициатива. Хърватия има най-много участници, следвана от Полша, Съединените американски щати и Япония със 70 участници”.

Сред политическите гости на срещата са правителствените и държавните глави на Австрия, Гърция, Латвия, Литва, Молдова, Румъния, Словакия, Черна гора, Чехия, Украйна. Очаква се да пристигнат и председателят на естонския парламент и вицепремиерът на Словения.