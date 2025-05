Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Саудитска Арабия, откъдето ще стартира обиколката му в три страни от Залива, предадоха световните агенции.

Тръмп пристигна в саудитската столица Рияд. На летището там той беше посрещнат тържествено от саудитския престолонаследник, принц Мохамед бин Салман, с когото ще проведе после разговори.

След това на Тръмп, принца и сътрудниците на Тръмп беше поднесено традиционно арабско кафе в един от салоните на летището.

Just Now | #CrownPrince & Prime Minister Mohammed bin Salman welcomes President Donald Trump upon his arrival 🇺🇸 in Riyadh 🇸🇦, the capital of decision and the strongest Arab and Islamic country with significant political, military, and economic influence, after he chose it as his… pic.twitter.com/KBrCnXQiyz