Президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика усмивки и любопитство, след като се впусна в танци на летището в Куала Лумпур. По време на пристигането му на пистата го посрещнаха с традиционен танцов състав, а червеният килим се превърна в импровизирана сцена за неочакваното изпълнение.

Тръмп обяви, че може да постигне някои споразумения по време на предстоящата си днес в Малайзия среща със своя бразилски колега Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Ройтерс.



"Мисля, че можем да сключим някои доста добри и за двете страни сделки", каза Тръмп.

Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия

Лула, от своя страна, заяви, че е оптимистично настроен, че отношенията между Бразилия и Съединените щати ще напреднат по време на срещата му с Тръмп. "Няма причина за конфликт между Бразилия и Съединените щати", каза той.



В началото на август Тръмп повиши митата за повечето бразилски вносни стоки до 50%, обяснявайки, че предприема този ход, тъй като в Бразилия има "лов на вещици", насочен срещу предишния президент Жаир Болсонаро и негови привърженици. Лула нарече повишаването на митата "грешка", посочвайки търговския излишък на САЩ с Бразилия от 410 милиарда долара за последните 15 години.

Въведените по-високи мита от САЩ върху бразилските стоки прекроиха световната търговия с говеждо месо, повишиха цените на месото в Съединените щати и насърчиха сделките с трети страни като Мексико. В същото време бразилският износ за Китай продължава да процъфтява, отбелязва Ройтерс.