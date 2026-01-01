Израелската мисия в ООН в Ню Йорк прекъсна контактите си с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, след като Израел беше поставен в черен списък на ООН и обвинен в използване на сексуално насилие като оръжие във войната, предаде ДПА.

„Приключихме с този генерален секретар!“, написа постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон в Екс.

Според израелското Външно министерство израелските институции са включени в приложението към годишен доклад за сексуалното насилие в конфликтни зони, съставен от канцеларията на генералния секретар. Докладът все още не е публикуван.

Израел е силно подразнен, че неговите служби за сигурност са добавени към черния списък на ООН за сексуалното насилие в конфликтни зони.

Същият списък включва ислямистките терористи от 7 октомври 2023 г., включително „Хамас“, които нападнаха Южен Израел, убиха 1200 души и взеха 250 заложници.

„Посланик Данон остро го атакува и го разобличи за лъжите и политическата кампания, която генералният секретар се опитва да води за сметка на Израел. В края на разговора посланик Данон го информира по ясен и недвусмислен начин, че сме приключили с генералния секретар на ООН Гутериш“, се казва в отделна публикация на мисията на Израел в ООН.

Говорителят на генералния секретар Стефан Дюжарик заяви, че „са научили за решението на Израел от социалните медии и са готови за разговори по всяко време“.

Дюжарик не предостави никаква информация за съдържанието на доклада.