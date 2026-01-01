Десетки полети от и до истанбулското международно летище „Сабиха Гьокчен“ са пренасочени към други летища или са напълно отменени заради силен дъжд, обхващащ района на град Истанбул, предава ТРТ Хабер.

По информация на медията много от самолетите, които са опитали да кацнат на летище „Сабиха Гьокчен“ тази нощ, са били принудени да кръжат в небето дълго време и са пренасочени към летище „Истанбул“ и други близки летища.

Заради лошите метеорологични условия от управата на летище „Сабиха Гьокчен“ обявиха, че е взето решение всички полети през днешния ден да бъдат отменени. Турската авиокомпания „А джет“ (AJet) съобщи, че решението засяга 51 нейни полета. В съобщение авиокомпания „Пегасус" (Pegasus) посочва, че 76 нейни полета са отменени по същата причина.